Kleinkind bei Unfall verletzt

MARBURG - "Dank gut reagierender Zeugen steht der an einem Verkehrsunfall beteiligte Autofahrer fest", meldet Polizeisprecher Martin Ahlich.

Zeugen schilderten der Polizei, dass ein Auto beim Abbiegen einen Kinderwagen touchierte. Das darin sitzende Kind stürzte heraus und musste ins Krankenhaus.

Die Zeugen waren dem wegfahrenden Verursacherfahrzeug gefolgt und informierten die Polizei.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 4. März, gegen 15 Uhr in der Straße "Am Richtsberg".

Eine Mutter wollte mit der im Kinderwagen sitzendenden Tochter die Straße überqueren. Sie befanden sich bereits teilweise auf der Straße, als es beim Abbiegen eines roten Auto zur Kollision kam. Der Pkw erfasste den Kinderwagen, wodurch das einjährige Kind herausstürzte.

Ein Rettungswagen brachte das Kind ins Krankenhaus, wo es zur Beobachtung blieb. Nach einer ersten Diagnose erlitt das Kleinkind keine lebensbedrohlichen Verletzungen., teilte die Polizei mit.

Nach dem Unfall fuhr der Autofahrer, ohne anzuhalten, weiter. Ein Zeuge, der im Begriff stand, in ein Taxi einzusteigen, hatte den Unfall gesehen und folgte anschließend mit dem Taxifahrer dem verursachenden Auto bis in die Leipziger Straße. Dort kam dann die parallel informierte Polizei hinzu.

Am Steuer des Autos saß ein 50 Jahre alter Mann. Bei ihm ergaben sich nach Polizeiangeben keine Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an.