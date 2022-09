Klimawandel: Wie will Marburg seine Bürger schützen?

Viel trinken ist besonders bei Hitze wichtig. In Marburg gibt es 16 öffentliche Trinkwasserbrunnen, an denen die eigene Wasserflasche aufgefüllt werden kann. Foto: Susanne Bauer, Stadt Marburg

MARBURG - Die Folgen des Klimawandels treffen auch die Marburger. Um vor Hitze, Dürre und Starkregen zu schützen, hat die Stadt schon einige Maßnahmen umgesetzt - weitere werden aktuell im "Klimafolgenanpassungskonzept" erarbeitet, das im November fertiggestellt sein soll, wie die Stadt in einer Pressemitteilung mitteilt.

Zuschuss für Regentonnen und Zisternen geplant

Anlässlich der "bundesweiten Woche der Anpassung an die Folgen des Klimawandels" vom 12. bis 16. September gaben Marburgs Bürgermeisterin Nadine Bernshausen (Grüne) und Stadtrat Michael Kopatz (Klimaliste) einen Einblick in die Projekte zum Schutz der Bürger.

Weil bei Hitze vor allem auf ältere Menschen und Kleinkinder geachtet werden müsse, sei es wichtig, ein starkes Augenmerk auf Orte zu legen, an denen sich diese Bevölkerungsgruppen aufhalten - und etwa auf Spielplätzen für schattige Bereiche zu sorgen und Trinkwasserbrunnen, an denen die eigene Wasserflasche wieder aufgefüllt werden kann. 16 sind es in Marburg.

Seit 2017 ist die Universitätsstadt Marburg zudem Mitglied der sogenannten "Blue Community". Die Blue Community setzt sich dafür ein, dass die Wasserversorgung in öffentlicher Hand bleibt und dass die Menschen Leitungswasser statt Flaschenwasser trinken. "Wer Leitungswasser trinkt, leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Denn die Herstellung, der Transport, die Reinigung und das Recycling von Mehrweg- und Einwegflaschen verbraucht Rohstoffe, Wasser und Energie. Gleichzeitig setzt sich die Blue Community dafür ein, dass Trinkwasser öffentlich zugänglich ist", erklärt Bernshausen.

Automatische Bewässerungen

Im Stadtgebiet gebe es rund 15.500 städtische Bäume und etwa 930 Baumgruppen mit mehr als 50 verschiedenen Baumarten, die ebenfalls mit ausreichend Wasser versorgt werden wollten, ergänzt Kopatz. Um dafür kein wertvolles Trinkwasser zu verschwenden, habe die Stadt unter anderem bereits erste Regenwassernutzungsanlagen installiert und bei Straßenerneuerungen automatische Bewässerungen verbaut. Der Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe sei zudem an einem Forschungsprojekt der Universitäten Gießen und Marburg beteiligt, wie die Nutzung des Niederschlagswassers von versiegelten Flächen für Bäume besser nutzbar gemacht werden kann (Rigolenprojekt Michelbach Nord).

In diesen und weiteren Bereichen wird das Anpassungskonzept der Stadt Marburg ansetzen. Für das Konzept wurden eine Stadtklimaanalyse (Hitzebelastung und Kaltluftzufuhr) und eine Simulation des Regenwasserabflusses modelliert. Das Konzept soll voraussichtlich am 23. November öffentlich präsentiert werden.

Geplant sei zudem, in Zukunft die Anschaffung von Regentonnen und Zisternen zur Regenwassernutzung zu bezuschussen. Zusätzlich prüfe man eine Förderung der Nutzung von Regenwasser im Haushalt zur zusätzlichen Einsparung von Trinkwasser.