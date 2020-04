Kommt der Turbo-Test für Beatmungsgerät aus Marburg-Biedenkopf?

Dr. Karl Kesper (r.), wissenschaftlicher Mitarbeiter am Schlafmedizinischen Zentrum, und Professor Martin Koch von der Philipps-Universität Marburg vor dem entwickelten Beatmungsgerät. Foto: Nadine Weigel

Steffenberg/Fronhausen/ MarburgCorona-Patienten müssen weiter auf den Einsatz der in Marburg erfundenen und mutmaßlich lebensrettenden Behelfsbeatmungsgeräte warten. Bevor die Massenproduktion im Werk von Optik Schneider starten kann, benötigt die Fronhäuser Firma von den Bundesbehörden ein offizielles "Okay" für den Einsatz der Apparate.

"Alles und jeder hier ist bereit, unsere Maschinen können sofort loslegen", sagt Firmenchef Gunter Schneider, und verweist auf einen "permanenten Austausch" mit den zuständigen Bundesstellen.

Eine erste Einschätzung des Gesundheitsministeriums hat einige - mittlerweile korrigierte - Mängel benannt, aber grundsätzlich wohl eine Einsatzchance des Geräts als "last line of defense", als letztes Mittel zur Patienten-Rettung gesehen. Genau das also, was Schneider und Physik-Professor Martin Koch, dessen "Breathing-Project"-Team den Apparat erfunden hat, erreichen wollen.

Unabhängig von einer formalen Genehmigung sollten in der vergangenen Woche die ersten 30 Beatmungsgeräte hergestellt werden - für weitere universitäre Praxis-Testzwecke und gleichsam als erster Mini-Bestand für den Pandemie-Ernstfall. Wenn nicht am Uni-Klinikum Gießen-Marburg oder Deutschland insgesamt, dann anderswo auf der Welt, falls Länder um Hilfe rufen.

Das reguläre Zulassungsverfahren wird in Deutschland aber nicht vom Staat selbst, Tüv oder Dekra übernommen. Wie lange dieses Zertifizierungsverfahren dauert, ist unklar. In ganz Europa sei das laut den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen "uneinheitlich". Aber: "Mehrere Monate" seien zumindest bei Hochrisiko-Geräten die Regel, heißt es in einem öffentlichen Thesenpapier der Krankenkassen.

In den USA, wo Optik Schneider auch Niederlassungen hat, geht die Zulassung für Medizinprodukte schneller. Für solche, die sich auf Studien für bereits auf dem Markt befindliche Produkte beziehen - wozu auch Beatmungsgeräte zählen könnten - sind es etwa 90 Tage. Im aktuellen Corona-Hotspot USA hieße das: im Juli. Die US-Zulassungsbehörde FDA sendet aber angesichts der Pandemie in Richtung der Gerätehersteller bereits Beschleunigungssignale.

Schneider ist zwar zurückhaltend, was eine mögliche Produktion für den US-Markt angeht, da man wegen des Stammsitzes Fronhausen den EU-Normen unterworfen sei, was bei der Ausfuhr nach Nordamerika rechtliche Probleme mitbringen würde. Aber etwa mit Partnerfirmen das Gerät in den USA herzustellen, sei gerade wegen der immer größer werdenden Not "nicht völlig undenkbar". Wenn irgendwo auf der Welt die Ansage sei, "das alles eingesetzt werden soll, was gegen Corona hilft, könnten wir mit unseren Geräten umgehend helfen".

Abweichend von den eigentlichen Bestimmungen kann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte das erstmalige Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme einzelner Medizinprodukte im Land befristet zulassen.

Zentral: Die Anwendung "muss im Interesse des Gesundheitsschutzes liegen". Das ist dann eine Sonderzulassung - die aber nur dann in Betracht komme, "wenn die Durchführung des normalen Verfahrens nicht abgewartet" werden könne und es keine vergleichbaren vorhandenen Apparate gebe.

Dass es schnell gehen kann, hat das Bundesarbeitsministerium Mitte März bei medizinischer Schutzausrüstung bewiesen: Kurzerhand wurde die CE-Kennzeichnungspflicht für Einfuhrware ausgesetzt.

Auf Anfrage heißt es vom Bundesamt, dass man der Prüfung einer Sonderzulassung für das Marburger Beatmungsgerät "höchste Priorität" einräume. Zwar werde auch das beschleunigte Verfahren wegen der unveränderten Sicherheitsanforderungen speziell an Beatmungsgeräte nicht von heute auf morgen gelingen.

Aber es werde "nicht ewig" dauern, sondern "wegen der corona-bedingten Szenarien sicher deutlich schneller gehen". Die im Institut zuständige Abteilung würde für die mögliche Genehmigung des lebenswichtigen Geräts "nun so viel Schwung rein bringen wie möglich".