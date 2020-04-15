Mittwoch,
15.04.2020 - 16:00
2 min
Können Roboter im Supermarkt helfen?
Roboter-Unterstützung im Supermarkt in Zeiten der Corona-Krise - das muss keine Zukunftsmusik sein, meint der Marburger "Robo-Prof" Jürgen Handke ...
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