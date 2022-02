Konzertgenuss in der Tagespflege

Im vergangenen Jahr gab es 13 Konzerte für die Pflegeheime in Marburg. Archivfoto: Stefanie Ingwersen

MARBURG - Die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz hat eine Konzertreihe organisiert: In vier Marburger Tagespflegestätten wird es musikalische Darbietungen geben, und zwar in den Außenbereichen. So kann das Publikum aus sicherer Distanz zuhören.

"Im vergangen Frühjahr haben wir 13 Konzerte für die Pflegeheime in Marburg ausgerichtet", erklärt Sonja Röllinghoff, die Koordinatorin der Lokalen Allianz, "nun möchten wir dasselbe für die Tagespflegeeinrichtungen wiederholen." Geplant ist je ein Konzert für den Elisabethenhof auf dem Rotenberg, für die Marburger Altenhilfe "St. Jakob" Auf der Weide und für die "Aura" in der Cappeler Straße. Hinzu kommt eine Aufführung für die Demenz-WG in der Weintrautstraße.

Heime schmücken Auftrittsorte festlich

Röllinghoff freut sich auf die Neuauflage der Reihe: "Musik hat eine tolle Eigenschaft: sie schafft ein unvergessliches Erlebnis. Das ist auch bei den Konzerten im letzten Jahr ganz deutlich geworden." Einige der beteiligten Heime hätten die Auftrittsorte festlich geschmückt und so auch optisch eine besondere Atmosphäre geschaffen. Die Stimmung sei bei allen Auftritten toll gewesen: "Ein Konzert genießen, sich zu den Klängen bewegen, mitsingen - das geht auch an geöffneten Fenstern und Balkontüren."

Finanziell gefördert wird die Aktion durch den Fachdienst Kultur der Stadt Marburg. Fachdienstleiterin Ruth Fischer betont, dass die Aktion auch Auftrittsmöglichkeit für Marburger Musiker biete, die erneut einen Winter mit wenigen Konzertveranstaltungen erleben mussten.

Die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz ist ein Zusammenschluss von 15 Organisationen, die Demenzbetroffene und deren Angehörige unterstützen und sich für ein demenzfreundliches Marburg einsetzen.