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Donnerstag, 30.07.2020 - 19:00
3 min

Konzertverein startet Versuchsballon

Abgesagter Klavierabend wird in Marburg als Doppel-Konzert am 22. August nachgeholt. Ab dem 1. August gibt es Karten im Vorverkauf.

Von Michael Arndt
Das Klavierduo Yaara Tal und Andreas Groethuysen musiziert am 22. August in Marburg. Foto: Michael Lies

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