Kradfahrer stürzt: Zwei Personen schwer verletzt

Marburg (red) Zwei Schwerverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag, 2. Oktober, gegen 12.05 Uhr bei Marburg ereignet hat. Ein 23-jähriger Kradfahrer und seine 18-jährige Sozia waren auf der Kreisstraße 38 zwischen Cappel und Moischt unterwegs. In einer Kurve verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Fahrzeug streifte ein Verkehrsschild und beide stürzten zu Boden. Mit schweren Verletzungen mussten sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben der Unfallaufnahme durch die Polizei hatte auch ein Sachverständiger seine Arbeit aufgenommen. Er soll den Unfallhergang rekonstruieren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60 in Verbindung zu setzen.