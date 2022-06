Kreativ sein in der Marburger Oberstadt

Oberbürgermeister Thomas Spies (Mitte), Jan-Bernd Röllmann vom Stadtmarketing und Nadine Kümmel vom Oberstadtbüro (r.) eröffnen mit Karin Pfunder (3. v. r.), Judith Rudolf-Kohlhauer (l., Projektmanagerin Praxis GmbH) und Ruth Preisendedörfer (2. v. l.) sowie Kattrin Luchs von "Kreativa" der Praxis GmbH die Schau im "VielRAUM" Marburg. Foto: Stefanie Ingwersen/Stadt Marburg

MARBURG - Mit dem "VielRAUM" füllen die Stadt Marburg, das Stadtmarketing und die Bürger Marburgs Leerstand in der Oberstadt mit Kreativität. Der Raum in der Barfüßerstraße 48 bietet Künstlern und Initiativen für eine kurze Zeit einen Ort für Ausstellungen, Workshops und Mitmachaktionen.

Eine Ausstellung für

Augen und Hände

Bis Sonntag, 19. Juni, sind die Patchworkausstellung von Karin Pfunder sowie Upcycling-Möbel von der Praxis GmbH zu sehen.

Die Ausstellung bietet nicht nur etwas für die Augen, sondern auch für die Hände. Denn: Besucher sind dazu eingeladen, während der Öffnungszeiten an einer gemeinsamen Patchwork-Decke (Flicken-Decke) in Streifentechnik mitzunähen. Ziel der Mitmach-Aktion ist, dass am Ende ein einfacher Quilt (Steppdecke) fertig ist, der für einen guten Zweck versteigert wird. Gebote können vor Ort bis zum 17. Juni abgegeben werden. Der gesamte Erlös geht an das Aktionsbündnis "Katastrophenhilfe für die Ukraine".

Wer die Ausstellung besichtigen und/oder selbst zur Nähmaschine greifen möchte, besucht den "VielRAUM" zu folgenden Öffnungszeiten: Heute, am Montag, 13. Juni, von 16 bis 18 Uhr und am Freitag, 17. Juni, von 13 bis 15 Uhr.

Zudem finden am Donnerstag, 16. Juni, Samstag, 18. Juni, und am Sonntag, 19. Juni, Urban-Sketchers-Workshops im "VielRAUM" statt. Weitere Informationen gibt es bei Nadine Kümmel im Oberstadtbüro, 0 64 21-2 01 20 10, E-Mail oberstadt@marburg-stadt.de.

"Immer wieder bin ich erstaunt, wie viele kreative Menschen in Marburg leben und was sie alles erschaffen", sagte Oberbürgermeister Thomas Spies während der Eröffnung der Schau im "VielRAUM".