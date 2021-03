Kreis Marburg-Biedenkopf stoppt Astrazeneca-Impfungen

Bundesweit werden Impfungen mit Astrazeneca vorerst ausgesetzt. Foto: Matthias Bein/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF. Einen einzigen neuen Corona-Infektionsfall hat das Gesundheitsamt des Landkreises innerhalb eines Tages registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 7 275. 21 Betroffene werden stationär im Krankenhaus behandelt, vier mehr als am Vortag. Davon benötigen sieben eine intensivmedizinische Betreuung, also einer weniger als am Tag zuvor.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt laut Kreissprecher Stephan Schienbein weiterhin bei 234. Der Landkreis weist derzeit eine Inzidenz von 103,8 auf, diese ist also weitgehend stabil.

"Auch im Kreis wurden die Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca mit sofortiger Wirkung vorsorglich gestoppt, nachdem das Bundesgesundheitsministerium nach aktueller Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts am Montag für Deutschland einen Impfstopp mit dem Wirkstoff beschlossen hatte", teilt Schienbein mit. "Das Hessische Innenministerium hat darüber hinaus alle 28 Impfzentren angewiesen, Impfungen mit dem Vakzin Astrazeneca umgehend einzustellen."

Der Sprecher ergänzt: "Derzeit werden keine neuen Termine für Erstimpfungen mit Astrazeneca vergeben, auch geplante Zweitimpfungen mit diesem Impfstoff sind vorerst ausgesetzt. Personen, die bereits eine Termin-Zusage zur Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff erhalten haben, werden vom Land Hessen informiert. Sobald Ersatztermine angeboten werden können, werden diese nach Mitteilung des Landes ebenfalls unterrichtet."