Kreis meldet 75 Infizierte

Marburg-Biedenkopf (red). Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am Dienstag, 24. März, auf 75 gestiegen. Gleichzeitig wuchs auch die Zahl der Fälle, die als genesen gelten, auf sieben. Unterdessen entwickeln die Akteure im Gesundheitswesen das Versorgungskonzept weiter. Unter anderem sei es denkbar, dass die Akut-Krankenhäuser in Wehrda und in Biedenkopf in die Behandlung von Coronapatienten eingebunden werden können, so Birgit Wollenberg, Leiterin des Gesundheitsamtes. Voraussetzung hierfür seien ausreichend Schutzkleidung und geschultes Personal. Auch wird diskutiert, ob leichter erkrankte Menschen, ohne Corona, stationär im Rheumazentrum oder der Hessischen Berglandklinik in Bad Endbach untergebracht und versorgt werden können.