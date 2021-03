Kreis stoppt Impfungen mit Astrazeneca

Bundesweit werden Impfungen mit Astrazeneca vorerst ausgesetzt. Foto: Matthias Bein/dpa

MARBURG. "Ab sofort wird Astrazeneca im Impfzentrum nicht mehr verimpft", sagte Kreissprecher Stephan Schienbein am Montag auf Anfrage über die Einrichtung in Marburg. Hintergrund: Das Bundesgesundheitsministerium hat die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca vorerst ausgesetzt.

Über das weitere Vorgehen am Impfzentrum auf dem Afföllergelände konnte Schienbein noch nichts sagen. Weitere Informationen soll es am Abend geben. Fest steht, dass die Entscheidung auch deutliche Auswirkungen auf den Landkreis Marburg-Biedenkopf hat. Laut Schienbein wurden bereits Impfberechtigte mit Astrazeneca behandelt - die Zweitimpfung sollte daher am besten mit demselben Impfstoff erfolgen. Andere Bürgerinnen und Bürger haben schon einen Termin für eine Impfung mit diesem Produkt.

Grund für den Astrazeneca-Stopp waren Meldungen von Blutgerinnseln im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Präparat, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag in Berlin mit. Es handele sich um einen vorsorglichen Schritt, dem eine entsprechende Empfehlung des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts vorangegangen sei, sagte ein Sprecher.