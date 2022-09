Kreis überreicht Denkmalschutzpreis

Freuen sich gemeinsam mit den Ausgezeichneten: Landrat Jens Womelsdorf (r.) mit dem Kreistagsvorsitzenden Detlef Ruffert (2.v.r.) und der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (4.v.l.). Foto: Landkreis

MARBURG - Den Denkmalschutzpreis des Landkreises Marburg-Biedenkopf haben in diesem Jahr der "Kulturverein Alte Kirche Bürgeln" aus Cölbe-Bürgeln, die Familie Fiolka aus Rauschenberg-Bracht und Familie Dewald aus Wetter-Unterrosphe erhalten. Landrat Jens Womelsdorf (SPD) zeichnete die Gewinnenden gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Denkmalbeirates, Ulrich Klein, aus.

"Denkmalschutz und -pflege sind wichtig. Mit der Auszeichnung wollen wir die engagierten Eigentümerinnen und Eigentümer honorieren. Außerdem wollen wir zeigen, dass ein Denkmal keine Last ist, sondern es sich lohnt, diese Urgesteine aufrechtzuerhalten", sagt Womelsdorf. Denkmäler seien ein Teil der Kultur und der regionalen Identität.

Mit dem Denkmalschutzpreis werden jährlich Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten für ihre besondere Leistung zum Erhalt der Vielfalt historischer Bauwerke im Landkreis ausgezeichnet. Neben einer Urkunde und einer Plakette für die Hauswand erhalten die Ausgezeichneten jeweils 1000 Euro.

Bereits vor mehr als 40 Jahren startete die Rettung des "Alten Gemäuers", der Alten Kirche Bürgeln, zunächst durch den "Förderkreis Alte Kirchen". Später übernahm der "Kulturverein Alte Kirche Bürgeln" die Aufgabe rund um die romanische Kirche aus dem 11. Jahrhundert. "Mit viel Engagement, Durchhaltevermögen und mithilfe spezialisierter Handwerker verwandelte sich die Alte Kirche in einen ganz besonderen Veranstaltungsort, der auch als Standesamt genutzt wird", heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises.

Auch Familie Dewald hat mir ihrem Dreiseitenhof in der Kreisstraße in Unterrosphe, die neben dem Wohnhaus der Familie auch eine Schreinerwerkstatt umfasst, einen besonderen Beitrag für die Denkmalpflege im Landkreis geleistet. Die Errichtung des Wohnhauses wird auf das Jahr 1817 datiert.

Für nächstes Jahr bis

30. September bewerben

Familie Fiolka zeige mit der Sanierung ihres Fachwerkhauses in der Schwabendorfer Straße in Bracht eindrucksvoll, was mit langjährigem Einsatz erreicht werden könne: Auch für das kommende Jahr sucht der Kreis wieder besondere Denkmäler, die mit dem Denkmalschutzpreis ausgezeichnet werden können. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 30. September.