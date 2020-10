Kreisjugendparlament startet Graffiti-Aktion "I'm human"

Das Kreisjugendparlament bringt auf mehreren Schulhöfen in Marburg-Biedenkopf Graffiti an. Die Aktion richtet sich gegen Diskriminierung und Rassismus. Foto: Kreisjugendparlament

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (red). Unter dem Motto "I'm human" setzt sich das Kreisjugendparlament (KJP) Marburg-Biedenkopf mit einer Graffiti-Aktion gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Mit selbst ausgedachten Sprüchen machen die Mitglieder des KJP die Schulhöfe des Landkreises bunter.

"Wir haben uns drei Sprüche ausgedacht, die verdeutlichen, dass es egal ist, woher jemand kommt oder welche sexuelle Orientierung er hat", erläutert Leon Löffler, Sprecher des KJP, die Aktion. "Wichtig ist uns aber außerdem, dass auch junge Menschen als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft wahrgenommen werden", so Löffler weiter.

Auch der Flowtrail bekommt eines der Kunstwerke

Das KJP sprüht die Sprüche nicht mit beständiger Farbe, sondern mit Sprüh-Kreide auf den Schulhöfen. Wenn möglich soll auch auf weiteren öffentlichen Plätzen gesprüht werden, an denen sich Jugendliche aufhalten. Schuldezernent Marian Zachow (CDU) beteiligte sich an der Europaschule Gladenbach auch aktiv an der Sprühaktion. "Wir freuen uns, wenn sich das Kreisjugendparlament für demokratische Werte einsetzt und unterstützen diese ungewöhnliche, aber deshalb wirkungsvolle Aktion des Kreisjugendparlaments für mehr Toleranz und ein friedliches Miteinander", betont Zachow.

Demnächst soll auch beim Flowtrail in Bad Endbach ein Graffito folgen.