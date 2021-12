Krippenpfad in Marburg

In der Marburger Reitgasse sind Krippen aus aller Welt zu sehen. Foto: Stefanie Ingwersen

MARBURG - Die Marburger Krippenausstellung ist in diesem Jahr in der Reitgasse 7 zu sehen. In Kooperation mit der katholischen Kirche in Marburg ("Citypastoral") und den Händlern gibt es außerdem einen Krippenpfad entlang von Schaufenstern.

Ganz große Krippen, winzige Krippen, detailreiche Krippen, schlichte Krippen: Die alljährliche Ausstellung in der Marburger Weihnachtszeit zeigt, wie vielfältig die Weihnachtsgeschichte dargestellt werden kann.

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Buchladens machen nach Angaben der Stadtverwaltung eine "heimelige, weihnachtliche Atmosphäre" möglich.

Zusätzlich zur Ausstellung gibt es in Kooperation mit der Kirche und Händlern in der Oberstadt einen Krippenpfad. Dieser startet in der Bahnhofstraße mit einer Graffiti-Krippe an der Fassade des Hauses der Begegnung "St. Vinzenz". Von dort geht es weiter zur Elisabethkirche mit einer wachsenden Krippe im Inneren des Gotteshauses. Den Steinweg hoch, über die Wettergasse hinweg, zeigen Geschäfte verschiedene Krippen in ihren Schaufenstern, bevor es dann zur Ausstellung in der Reitgasse geht. Die Krippenausstellung ist bis Sonntag, 19. Dezember, immer mittwochs bis sonntags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Der Krippenpfad kann immer von draußen angeschaut werden.

Am Anfang des Steinweges hält der Krippenpfad noch eine Überraschung bereit: Aus zahlreichen Weihnachtsbäumen ist ein Märchenwald entstanden. Dieser kann auch unabhängig von Öffnungszeiten erkundet werden.

An den Adventswochenenden gibt es zudem am Märchenwald Programm, wie etwa freitags um 18 Uhr das "Kultur Mobil" oder samstags verschiedene Themenspaziergänge.