Kunstmeile hilft der krisengeschüttelten Szene

90 verschiedene Fotos hat Michael Wagner gemacht und zeigt sie bei der Kunstmeile.

Marburg (red). Um die Marburger Kunst sichtbar zu machen, regionale Künstler zu fördern und Besucher zugleich für Kunst und Antikes zu begeistern, hat die Stadtverwaltung die erste Kunstmeile mit Antiktrödel organisiert. Rund 20 Stände am Steinweg, Mitmachaktionen, Live-Skizzierung, Vorort-Gestaltung mit Ton, geöffnete Ateliers und Kunsthändler erwarteten die Besucher.

"Die Corona-Pandemie hat auch den Kunst-Schaffenden stark zugesetzt. Das Positive aber an dieser herausfordernden Zeit ist, dass sie auch kreativ werden lässt hinsichtlich neuer Möglichkeiten. So gehen wir in verschiedenen Bereichen neue Wege - und hier am Steinweg ganz wortwörtlich: Wir haben erstmals in Marburg eine Kunstmeile mit Antiktrödel", sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) bei der Eröffnung.

Der Fachdienst Kultur der Universitätsstadt hat die Veranstaltung organisiert, die von Jessica Petraccaro-Goertsches von der "Galerie JPG" kuratiert wurde.

Für die Besucher gab es einen Einblick in verschiedene Sparten der bildenden und darstellenden Kunst der Region. Mit ihren Einkäufen hatten die Besucher die Möglichkeit, zur Unterstützung und zum Erhalt der Szene beizutragen. Da wechselten großformatige Fotos von "Lost Places" - verlorenen, vergessenen und verfallenden Orten - den Besitzer, eine Käuferin fand Kleider aus den 1950er-Jahren, es gab Mosaike, antikes Spielzeug, Kalender, Postkarten und handgefertigte Keramik zu kaufen. Darüber hinaus gab es "kleine Kunsterlebnisse". Die Performancezeichnerin Jannika Seybold skizzierte vor Ort Szenen und Personen. Eva Naomi Watanabe, Dozentin der Sommerakademie, arbeitete vor den Augen der Besucher mit Ton.