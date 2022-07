"Kunstrasen-Festival" in Marburg feiern

Maggie Thieme lässt den Kunstrasen zum Festival auf dem Rudolphsplatz sogar auf Porzellantassen sprießen. Foto: Maggie Thieme

MARBURG - Zum "Kunstrasen-Festival" mit Kunstprojekten, Musik und Mitmachaktionen aus Marburgs (Sub)kultur sind alle Interessierten für Samstag, 9. Juli, von 14 bis 22 Uhr auf den Rudolphsplatz eingeladen.

Um 18 Uhr gibt Oberbürgermeister Thomas Spies im Beisein aller Aktiven den Startschuss für das abendliche Bühnenprogramm. Das Programm reicht von Beteiligung bei Kaffee und Kuchen über Kunstausstellungen bis zu Livemusik. Auch die neue Queer-Art-Gruppe Marburg ist vertreten. Geboten wird unter anderem eine Drag-Kings-and-Queens-Schminkaktion. Für einen Upcycling-Workshop sollten Besucher gleich eigene Kleidung und bedruckbare Textilien mitbringen.

Das Besondere: Projekte der Bildenden Kunst wurden eigens für diesen Anlass kuratiert. Kunstrasen-Werke sind von Maggie Thieme (Tassen-Skulptur), Reinhard Hölker (Vogelhaus), Samya Bascha-Döringer (interaktive Gräserinstallation) und Chris Schmetz (politische Fotografie) zu sehen.

Mit "Weiter Raum" geht es am "grünen Tisch" bei Kaffee und Kuchen um Literatur und Gespräche, Marion Brix steuert Musik bei. Daneben werden Werke der "Queer.Art.Marburg"-Gruppe gezeigt. Zum abendlichen Bühnenprogramm gehören Musik von Tina Kuhn, Marion Brix und DJ XA, eine botanische Performance von Xin Zheng und Martin Blankenhagen und mit Spoken Word von "Murdermutti" auch Poetry Slam.

In Kooperation mit lokalen Akteuren, wie etwa dem Verein Tuntonia, entstehen außerdem Kunstwerke, die an die Schwulenszene erinnern. Aber auch eine Ausstellungs-Höhle zu Anatomie und Zyklus der Frau ist zu sehen. Ebenfalls als queeres Projekt ist "Things not to say" am Start: Queer-feindliche Kommentare werden dabei auf Bannern öffentlich zur Diskussion ausgestellt.

Das Festival "Kunstrasen" ist eine Initiative des Fachdienstes Kultur der Stadt Marburg und wird im Rahmen von "Marburg800" und von "Kunst.Labor.Stadt.Platz" umgesetzt.