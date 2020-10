Ladendieb in Marburg hat wohl noch mehr auf dem Kerbholz

Die Polizei hat in Marburg einen flüchtenden Ladendieb gestellt. Symbolfoto: Harald Kaster

MARBURG - Bereits am Mittwoch, 7. Oktober, haben die Polizei und das Ordnungsamt gemeinsam einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Ihm wird Ladendiebstahl, versuchte Körperverletzung, Widerstand, Beleidigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Nach den Ermittlungen stahl der Beschuldigte am Mittwoch, gegen 13.40 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Innenstadt mehrere Paar Turnschuhe. Ein Angestellter verfolgte den Mann und stellte ihn in der Reitgasse. Dabei übernahm der Angestellte bereits zwei Paar der gestohlenen Turnschuhe.

Der Beschuldigte verhielt sich dabei aggressiv und schlug nach dem Angestellten, ohne ihn zu treffen. Durch sein Verhalten gelang ihm jedoch zunächst die Flucht.

Aufgrund der markanten Personenbeschreibung nahm die Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt den Flüchtigen nach kurzer Zeit am Lahnufer fest. Die Polizei stellte dabei ein bereits Wochen vorher gestohlenes Paar Schuhe sicher. Diese Schuhe hatte der Beschuldigte an den Füßen.

Der alkoholisierte Mann verhielt sich weiterhin aggressiv und verweigerte jede Kooperation. Während der Maßnahme meldete sich noch eine Frau und teilte mit, dass der Mann zuvor entgegengekommen sei und sie völlig überraschend im Intimbereich anfasste.