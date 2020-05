Lahn-Renaturierung in der Endphase

Jetzt teilen:

Marburg-Gisselberg (red). Ursprünglich und frei - so kann sich die Lahn bei Gisselberg nun entfalten. Die Renaturierung des eineinhalb Kilometer langen Flussabschnitts im Süden von Marburg ist zum Großteil abgeschlossen. Drei mal so breit wie zuvor ist das Flussbett nun, Kiesbänke und Totholz bieten Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Insbesondere jetzt im Frühling lockt das Naturidyll zum Spazierengehen und Genießen. Die Stadt Marburg bittet um Rücksichtnahme und ruft vor allem dazu auf, Hunde anzuleinen - und Abstand zu halten.

Die Renaturierung der städtischen Flächen entlang der Lahn hat die Stadt Marburg angestoßen, das Regierungspräsidium Gießen willigte ein. Die Kosten von etwa 1,8 Millionen Euro werden aus Mitteln des Landes Hessen und des EU-LIFE-Projektes "Living Lahn - ein Fluss, viele Ansprüche" finanziert.

Die Lahn ist nun auf dem eineinhalb Kilometer langen Abschnitt der "Gisselberger Spannweite" drei Mal so breit wie zuvor und dafür weniger tief. Seit September 2019 wurden umfangreiche Erdarbeiten durchgeführt und dabei mehr als 100 000 Kubikmeter Erde und Kies dank der trockenen Witterung in kürzester Zeit bewegt. Teile des fruchtbaren Bodens kamen in der Landwirtschaft zum Einsatz, oder wurden in die benachbarten Kiesgruben bei Niederweimar gefahren. Der verbleibende Kies wurde für die Gestaltung der Aue verwendet, zum Beispiel für die Anlage von Kiesbänken.

Die Kiesbänke hat die Lahn bereits nach den ersten - vergleichsweise harmlosen - Hochwasser-Ereignissen im März umgelagert.

Für dieses Frühjahr stehen nur noch einige Restarbeiten an: So wird weiteres Totholz in die Lahn und ihre neu geschaffenen Parallelgerinne eingebaut. Außerdem werden mehrere Auentümpel als Laichhabitate für die Kreuzkröte hergerichtet und teilweise mit Lehm ausgekleidet. Der Lehm wurde bei den Bauarbeiten in der Aue vorgefunden und gesondert für diesen Zweck zwischengelagert. Anschließend werden einige der Flächen mit blütenreichem einheimischem Saatgut wieder eingesät.