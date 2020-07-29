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Mittwoch, 29.07.2020 - 13:00
2 min

Lahnblick statt Meeresrauschen

Auch in Marburg boomt Camping schon seit einigen Jahren. Doch dieses Jahr steigen die Buchungsanfragen immens an.

Von Andreas Schmidt
Rolf Korzen sitzt auf dem Campingplatz Marburg vor seinem Wohnwagen. Eigentlich sollte der Jahresurlaub in Kroatien stattfinden. Foto: Andreas Schmidt

Rolf Korzen sitzt auf dem Campingplatz Marburg vor seinem Wohnwagen. Eigentlich sollte der Jahresurlaub in Kroatien stattfinden. Foto: Andreas Schmidt

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Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt
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