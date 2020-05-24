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Stadt und Kreis Marburg

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Sonntag, 24.05.2020 - 19:00
3 min

Lahntaler Campingplatzbetreiberin weiß: "Die Leute wollen jetzt raus"

Stellplätze in Marburg und Brungershausen sind nach der Öffnung sofort stark nachgefragt. Betreiber hoffen noch auf eine gute Saison. Zeltgruppen haben noch keine Chance.

Von Götz Schaub
Genießen die Zeit auf dem Campingplatz Lahnaue in Marburg: die große Familie Bildhäuser-Reiß (links) aus Mühlheim sowie - mit entsprechendem Abstand - Jörg und Sabine Hagner aus Niederbiel (rechts). Foto: Thorsten Richter

Genießen die Zeit auf dem Campingplatz Lahnaue in Marburg: die große Familie Bildhäuser-Reiß (links) aus Mühlheim sowie - mit entsprechendem Abstand - Jörg und Sabine Hagner aus Niederbiel (rechts). Foto: Thorsten Richter

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Genießen die Zeit auf dem Campingplatz Lahnaue in Marburg: die große Familie Bildhäuser-Reiß (links) aus Mühlheim sowie - mit entsprechendem Abstand - Jörg und Sabine Hagner aus Niederbiel (rechts). Foto: Thorsten Richter

Genießen die Zeit auf dem Campingplatz Lahnaue in Marburg: die große Familie Bildhäuser-Reiß (links) aus Mühlheim sowie - mit entsprechendem Abstand - Jörg und Sabine Hagner aus Niederbiel (rechts). Foto: Thorsten Richter

Klare Regeln in Corona-Zeiten auf dem Marburger Campingplatz: Die Waschraumbeschilderung zeigt an, ob aktuell noch Platz ist. Foto: Thorsten Richter

Klare Regeln in Corona-Zeiten auf dem Marburger Campingplatz: Die Waschraumbeschilderung zeigt an, ob aktuell noch Platz ist. Foto: Thorsten Richter

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