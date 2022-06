Lahnwiesen in Marburg: Erst der Müll, dann die Ratten

Plastikabfall gelangt in viel tiefere Schichten des mittelhessischen Bodens als bislang angenommen. Das haben Geographen der Philipps-Universität herausgefunden, indem sie die Lahnauen untersuchten. Die Forscher hatten zuletzt auch Altersdatierungen der Auenböden vorgenommen, um die Ablagerung von Mikroplastik in den vergangenen Jahrzehnten besser nachvollziehen zu können. Das Ergebnis: Mikroplastik findet sich auch in Bodenschichten, deren Datierung deutlich weiter in die Vergangenheit zurückgeht als in die 1950er-Jahre, ab denen Plastik-Kunststoff überhaupt erst im industriellen Umfang produziert wurde. Ihr Befund könnte darauf hinweisen, dass Mikroplastik in den Böden am Rande der Flüsse weiter verbreitet ist, als bis dato angenommen wurde.