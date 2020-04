Landkreis will mehr Menschen aufs Rad bringen

Vorgesehen ist seit Langem der Lückenschluss zwischen Buchenau und der Kläranlage ElmshausenAn dieser Stelle müssen Radler bislang ein kurzes Stück über die Kreisstraße 22 pedalieren. Geplant war ursprünglich, einen Feldweg auf einer Länge von 900 Metern parallel zur Lahn zum Radweg auszubauen. Doch das klappt nicht: Die Flächen befinden sich in Naturschutz- und Überschwemmungsgebiet. Nun muss der Weg auf einen Acker verlegt werden. Der Baubeginn ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Verbindung hat besondere touristische Bedeutung: Sie ist Teil des Lahnradwegs und des hessischen Hauptradnetzes.

Ebenfalls gebaut werden soll schon in diesem Jahr ein 600 Meter langes Teilstück des Lahnradwegs von Carlshütte bis Buchenau.

Ein weiteres großes Projekt im Hinterland ist ein neuer, steigungsarmer Radweg zwischen Breidenstein und Breidenbach. Thomas Meyer rechnet damit, dass noch in diesem Jahr die Planung begonnen wird. Zunächst sollen mögliche Trassen ermittelt werden. Damit die Maßnahme schnell umgesetzt wird, übernimmt der Landkreis die Planung anstelle des eigentlich zuständigen Bundes.

In diesem Jahr soll mit der Planung für einen Radweg zwischen Hartenrod und Siegbach-Eisemroth begonnen werden. Der Weg führt zum Teil über die frühere Trasse der Salzbödebahn, unter anderem durch einen Tunnel.

Zahlreiche weitere Radwege sind in Planung. Dabei geht es unter anderem um die Anbindung der Stadt Marburg an umliegende Orte. Geprüft wird, ob Feldwege so ausgebaut werden können, dass sie die Marburger Stadtteile verbinden - schließlich pendeln viele Menschen aus dem Umland in die Universitätsstadt. Für sie soll der Umstieg aufs Rad attraktiver werden. Der Radverkehrsentwicklungsplan sieht auch eine Strecke von der Stadt auf die Lahnberge vor. Baubeginn soll im Jahr 2023 sein.

Auch das Land Hessen plant Radwege und orientiert sich am Radverkehrsentwicklungsplan des Landkreises. Eine Auswahl an Projekten:

In Planung befindet sich ein Radweg von Dautphetal-Herzhausen nach Mornshausen. Baubeginn soll 2022 sein.

Voraussichtlich 2022 soll ein straßenbegleitender Radweg bei Lahntal-Caldern entstehen. Das soll den Lahntalradweg aufwerten. Aktuell müssen Radler auf der Landesstraße 3092 fahren.

Zwischen Amönau und Wetter soll schon im Sommer 2020 ein Radweg entlang der Landesstraße gebaut werden.