Landrätin des Kreises Marburg-Biedenkopf Kirsten Fründt an Krebs erkrankt

Landrätin Kirsten Fründt muss sich einer Krebs-Operation unterziehen. Archivfoto: Regina Tauer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (red). "Während ihres Urlaubs suchte Landrätin Kirsten Fründt wegen Fiebers ein Krankenhaus auf. Dort wurde ein Tumor diagnostiziert, der eine umgehende Operation nötig macht. Dieser Eingriff erfolgt am heutigen Mittwoch, 12. August", das teilte am Dienstagmorgen die Pressestelle das Landratsamtes mit. Die in Marburg lebende Sozialdemokratin wird zumindest vier Wochen nach der Operation ihren dienstlichen Pflichten nicht nachkommen können.

In dieser Zeit vertritt sie der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU), der nach Bedarf Unterstützung durch den ehrenamtlichen Kreisausschuss erhält, sodass die Arbeit der Kreisverwaltung uneingeschränkt fortgeführt wird.