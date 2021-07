Leiche aus der Lahn geborgen

Feuerwehr und DLRG haben aus der Lahn eine Leiche geborgen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

MARBURG - Ein lebloser Mann ist am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr in der Nähe der Lahnterrassen in Marburg aus der Lahn geborgen worden. Das hat die Polizei am Montagmorgen mitgeteilt. Einsatzkräfte der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft und der Feuerwehr bargen den Mann.

"Es handelt sich um einen in Marburg wohnhaft gewesenen, in Georgien geborenen 38 Jahre alten Mann", berichtet Polizeipressesprecher Martin Ahlich. Die ersten Ermittlungen und die Untersuchungen konnten das Geschehen laut Polizei nicht klären, sodass die Staatsanwaltschaft Marburg eine Obduktion angeordnet hat. Mit einem Ergebnis sei nicht vor Mittwoch, 21. Juli, zu rechnen.