2 min

Lernen in der Skigondel

Ausgemusterte Skigondeln erfahren in Marburg einen neuen „Lebenszweck“: An der Richtsberg-Schule dienen die Gefährte einem besonderen Lernkonzept. Schulleiter René Norwig erzählt, wie es dazu kam und was dahintersteckt.

Von Nadine Weigel