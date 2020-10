Letzte Bauphase an Marburger Südspange beginnt

Am 19. Oktober gehen die Arbeiten an der Marburger Südspange in die letzte Bauphase. Archivfoto: Thorsten Richter

MARBURG - Seit Juli laufen die umfangreichen Bauarbeiten auf der Marburger Südspange. Am kommenden Montag, 19. Oktober, wechseln die Arbeiten in die vierte und somit letzte Bauphase, teilte Hessen Mobil mit.

In dieser letzten Bauphase werden die Arbeiten an der Brücke über die Lahn auf der Fahrbahnhälfte von Cappel in Richtung Gisselberg fortgesetzt. Es werden die Übergangskonstruktionen an der Brücke ausgetauscht, die Beschichtung der Brückenkappen erneuert, auf denen der Geh- und Radweg verläuft, sowie das Brückengeländer erhöht. Auf der Südspange steht daher auf dem Abschnitt zwischen "Am Krekel" und der Gisselberger Straße weiterhin nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Einbahnregelung bleibt bis Anfang Dezember

Die bisherige Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Gisselberger Straße bleibt bestehen. Da während der vierten Bauphase auch am Geh- und Radweg gearbeitet wird, muss dieser Weg zwischen "Am Krekel" und Gisselberger Straße gesperrt werden.

Es ist geplant, Anfang Dezember die Bauarbeiten fertigzustellen und die Baustelle auf der Südspange abzuräumen.