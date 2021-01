"Leute müssen an die frische Luft"

Aerosolteilchen sind mikroskopisch kleine Schwebeteilchen in der Luft. Ein Aerosol ist ein Gemisch aus Luft und kleinen festen oder flüssigen TeilchenCoronaviren heften sich an Aerosolteilchen und können sich so verbreiten. Sie können Stunden in der Luft schweben. Also kann jemand, der einen nicht gelüfteten Raum betritt, in dem vorher ein Corona-Infizierter war, sich anstecken. Infizierte Menschen atmen zudem mehr Partikel aus als gesunde.

Was schützt? Laut Aerol-Experte Gerhard Scheuch ist vor allem im Freien die Gefahr einer Ansteckung gering. Hinzu kommt, die sozialen Kontakte zu beschränken, Abstand zu den Mitmenschen zu halten und Masken zu tragen. Das regelmäßige Lüften von Innenräumen sowie das Aufstellen von Luftreinigern verringere laut Scheuch ebenfalls das Infektionsrisiko. Auch die Kontaktzeit mit einem Infizierten spielt eine große Rolle. Je kürzer die Zeit, umso geringer das Risiko.