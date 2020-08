Limo bezahlt - Wodka nicht

Jetzt teilen:

Marburg (red). Ein in Gießen lebender 36 Jahre alter Mann hat an der Kasse eines Supermarktes in der Marburger Temmlerstraße seine Limonade bezahlt und dann beim Passieren den Warensicherungsalarm ausgelöst. Seinen Fluchtversuch stoppte ein Zeuge. Der ertappte Ladendieb trug ein an der Hüfte zusammengeknotetes ansonsten offen getragenes Kurzarmhemd unter einer Weste. Darin verstaut hatte er insgesamt sechs Flaschen Wodka mit einem Warenwert von 230 Euro.

Die Flaschen blieben im Geschäft und der Mann konnte erst im Anschluss an die notwendigen erkennungsdienstliche Maßnahmen und Vernehmung umfassenden polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.