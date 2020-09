Lucky mag keinen Stress

Katze Lucky wurde vor dem Tierheim abgestellt. Die junge Freigängerin sucht ein ruhigeres Zuhause. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL (en). Lucky stand eines Morgens in einer Transportbox vor dem Marburger Kreistierheim. Anbei befand sich ein Brief mit einigen Informationen und Eckdaten zu ihr. Die kleine, hübsche Tigerkatze wurde am 15. April 2019 geboren. Ihre Besitzer wollten sie abgeben, da sie sich bei ihnen unsauber zeigte.

Das Tierheim geht unter Einbeziehung des Briefs davon aus, dass Luckys Unsauberkeit teilweise eine Stressreaktion war, vielleicht aber auch hormonell bedingt. Sie wurde mittlerweile kastriert und zeigt im Tierheim keinerlei Unsauberkeit. Die junge Katze ist grundsätzlich neugierig, aber momentan noch sehr überfordert mit der Tierheimsituation. So zeigt sie sich anfangs bei fremden Menschen recht schüchtern. Erst nach dem Kennenlernen lässt sie sich gerne streicheln und ist dann auch sehr verschmust.

Das Tierheim sucht für die niedliche Samtpfote ein ruhigeres Zuhause ohne Kinder, beziehungsweise noch anstehenden Nachwuchs.

Erste Erfahrungen als Freigängerin gesammelt

Lucky hat bereits etwas Erfahrung als Freigängerin sammeln können, daher wäre es schön, wenn sie nach einer angemessenen Eingewöhnungszeit wieder in katzensicherer Umgebung nach draußen dürfte. Eine Katzenklappe wäre ideal.

Mit ihren Zimmergenossen im Tierheim ist sie aktuell noch etwas überfordert. Ein etwas älterer, souveräner Kumpel im neuen Zuhause könnte ihr aber gut tun. Wer sich für Lucky interessiert, kann sie im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" kennenlernen. Um die Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen, hat das Tierheim vorsorglich für Besucher geschlossen.