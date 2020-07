Ludwig Rinn erhält den "Kreislöwen"

Ausgezeichnetes Engagement: Landrätin Kirsten Fründt hat Ludwig Rinn für seine langjährigen Verdienste um den Erhalt des künstlerischen Werks von Otto Ubbelohde mit dem Kreislöwen ausgezeichnet. Die Ehrung fand im ehemaligen Wohn- und Atelierhaus des Künstlers in Lahntal-Goßfelden statt. Foto: Landkreis marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (red). Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat Ludwig Rinn mit dem "Kreislöwen" geehrt. Damit würdigt der Kreis die langjährigen Verdienste Rinns um den Erhalt und die Präsentation des künstlerischen Werks von Otto Ubbelohde. Ludwig Rinn ist der Wegbereiter und Initiator der Otto-Ubbelohde-Stiftung mit Sitz in Lahntal-Goßfelden.

Rinn ist seit 26 Jahren ehrenamtlich engagiert

Die Stiftung wurde 1994 nach intensiven Vorbereitungen und dem Mitwirken der Hessischen Kulturstiftung, der Gemeinde Lahntal, der Philipps-Universität Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf gegründet.

"Bereits seit Ende der 1970er Jahre hat sich Ludwig Rinn intensiv mit Otto Ubbelohde beschäftigt. Er ist ein profunder Kenner der Werke Otto Ubbelohdes, dessen Illustrationen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm international bekannt sind", sagte Landrätin Kirsten Fründt (SPD).

Ludwig Rinn habe sich als erster und bislang einziger Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Otto-Ubbelohde-Stiftung nicht nur für das Werk Ubbelohdes sondern auch für das museal genutzte Otto-Ubbelohde-Haus in Goßfelden engagiert. Er sei bereits seit 26 Jahren mit großem Engagement ehrenamtlich als Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Otto-Ubbelohde-Stiftung aktiv.

"Die Otto-Ubbelohde-Stiftung und das Otto-Ubbelohde-Haus stehen damit auch für das Lebenswerk von Ludwig Rinn. Für dieses vorbildliche Engagement zollen wir Ludwig Rinn Dank und Anerkennung. Die Auszeichnung mit dem ,Kreislöwen' soll ein öffentlich wahrnehmbares Zeichen dieses Dankes sein", betonte die Landrätin.

Das Vorhaben, Ubbelohdes Werke im Atelierhaus in Goßfelden der Öffentlichkeit zu präsentieren, habe 1999 vor allem dank seines Einsatzes realisiert werden können. Seinem großen Engagement sei es zu verdanken, dass sowohl die Otto-Ubbelohde-Stiftung als auch das Otto-Ubbelohde-Haus erfolgreich arbeiten können, führte die Landrätin weiter aus.

"Aufgabe der Stiftung ist es, den künstlerischen Nachlass Otto Ubbelohdes der Öffentlichkeit bekannt zu machen, ihn zu erhalten und zu pflegen. Natürlich gilt das auch für das Atelierhaus selbst und die umliegenden und dazugehörenden Gärten, die inzwischen sehr liebevoll und erfolgreich von einer Gruppe von Frauen gepflegt werden. Ludwig Rinn ist die Triebfeder dieser Stiftung", unterstrich die Landrätin.

Nur fünf Personen erhalten den "Löwen" seit 2013

Ludwig Rinn wuchs in Gießen auf, studierte Jura und Kunstgeschichte in München. In den 1980er Jahren gab er im Rahmen von Lehraufträgen des Kunstgeschichtlichen Instituts der Universität Gießen Seminare zu Otto-Ubbelohde. Seit 1990 war er auch als Dozent an der Akademie der Uni Koblenz-Landau tätig.

Bislang haben seit 2013 lediglich fünf Personen den "Kreislöwen" erhalten: Giuseppe Faussone, Annemarie Gottfried-Frost, Schwester Edith, Hans-Georg Hof sowie Landrat a.D. Robert Fischbach.