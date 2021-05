Mainzer Dekan Klodt weiter im Amt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - (red). Die Mainzer Dekanatssynode sprach Dekan Andreas Klodt (56) ihr großes Vertrauen aus und bestätigte ihn mit 90 Prozent Zustimmung zum zweiten Mal in seinem Amt. Propst Dr. Klaus Volker Schütz würdigte ihn als „einen der erfahrensten Dekane der Landeskirche“. Klodt habe über die vergangenen Jahre das evangelische Mainz mitgestaltet und geprägt. Durch seine Arbeit sei das evangelische Dekanat gut aufgestellt – auch im Hinblick auf künftige Herausforderungen.

Klodt blickte in seiner Wahlrede auf die vergangenen Jahre zurück, nahm jedoch insbesondere die letzten 18 Monate der Corona-Pandemie in den Blick. „Ich bin dankbar für das verlässliche Arbeiten und den vielen Beistand, der in dieser schwierigen Zeit in den Hospizen, Krankenhäusern und Gemeinden geleistet wurde“, erklärte er. „Zudem wurden viele neue Formen, Gottesdienst zu feiern, entwickelt, neue Formate der Ansprechbarkeit geschaffen und mit Aktionen gezeigt, dass wir bei den Menschen sind.“ Die zentralen, dekanatsweiten Angebote der evangelischen Kirche sieht der Theologe als wichtigen Wert in der Landeshauptstadt. Dass die Evangelische Kirche in den nächsten Jahren auch vor großen Herausforderungen hinsichtlich des Mitgliederverlusts steht, schreckt ihn nicht: „Wir werden kleiner. Aber trotzdem kann es parallel dazu eine gute Arbeit geben! Im Dekanat Mainz gibt es viel zu tun. Gott hat noch etwas mit uns vor und will seinen Segen auf unsere Arbeit legen.“ Der Dekan ist für die Dauer von sechs Jahren von der Dekanatssynode gewählt.

Seit elf Jahren repräsentiert Klodt gemeinsam mit Dekanatssynodalvorstand (DSV) die Evangelische Kirche im Dekanatsgebiet. Dazu gehört insbesondere die Dienstaufsicht über die Pfarrer sowie die Beratung der 22 Gemeinden. Theologische Impulse gibt der Dekan durch die Gestaltung besonderer Gottesdienste im Rahmen seines Predigtauftrags. Klodt war zuvor Pfarrer der Philippusgemeinde in Mainz-Bretzenheim und arbeitete viele Jahre als Mitglied im Dekanatssynodalvorstand. Der gebürtige Bischofsheimer hat in Bielefeld-Bethel, Zürich, Marburg, Bonn und Heidelberg evangelische Theologie studiert. Seine erste Pfarrstelle trat Klodt in Dörsdorf-Reckenroth im Dekanat Diez an, wo er auch ordiniert wurde. Klodt ist auch SWR-Hörern bekannt als Autor und Sprecher zahlreicher Verkündigungssendungen.