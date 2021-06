Mandy möchte schmusen

Die kleine Podenco-Mischlingshündin Mandy möchte möglichst nahe bei ihren Menschen sein. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL - Mandy ist eine absolute Schmusemaus. Die liebenswerte Podenco-Mischlingshündin mit dem hellen Strubbelfell begegnet allen Menschen sehr freundlich und aufgeschlossen, nur anfangs etwas schüchtern. Sie ist auch mit anderen Hunden prinzipiell gut verträglich.

Mandy wurde 2013 geboren und aus gesundheitlichen Gründen ihres Frauchens im Marburger Kreistierheim abgegeben. Sie kam ursprünglich aus dem spanischen Tierschutz, war aber bereits mit zehn Monaten von ihrer Familie in Deutschland übernommen worden.

Mandy wurde sehr lieb gehabt und hat behütet gelebt. Die zierliche Hundedame ist sehr anhänglich und durfte bisher mit im Bett schlafen. Sie kann einige Grundkommandos, fährt gut mit im Auto und kann bis zu vier Stunden alleine bleiben.

Aufgrund einer schwachen Blase zeigt sie aber häufiger an, dass sie mal nach draußen muss - ein gesicherter Garten am Haus wäre daher sehr von Vorteil. Mandy geht prima an der Leine und genießt die Natur, ist aber rassetypisch nicht abrufbar.

Sie sollte daher nur gesichert geführt werden, weil sie in der Vergangenheit häufiger entlaufen ist.

Mandy ist als Familienhund sehr gut geeignet und zeigte bisher mit Kindern gar keine Probleme.

Katzen hingegen kann Mandy leider gar nicht leiden, daher sollten Samtpfoten, Kaninchen und andere Kleintiere nicht in ihrem neuen Zuhause leben und ihr auch nicht begegnen.

Die achtjährige Hündin hat ein Herznebengeräusch und bekommt deswegen zweimal täglich problemlos eine kleine Tablette verabreicht.

Das Tierheim sucht ein tolles Zuhause für die niedliche Hundedame, bei Menschen, mit denen sie viel Zeit verbringen kann und von denen sie viel Liebe geschenkt bekommt.