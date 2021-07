Mann beißt Polizisten

Jetzt teilen:

MARBURG - Zwei Betrunkene haben am Donnerstag, 15. Juli, in Marburg unabhängig voneinander Menschen angepöbelt, beleidigt, bespuckt, getreten und gebissen, in einem Fall sogar einen Polizisten. In beiden Fällen blieb letztlich nur die Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung.

Zunächst pöbelte und schrie ein 31 Jahre alter Mann im Steinweg Passanten an und schlug auf Gegenstände ein. Er verteilte sein Hab und Gut, unter anderem seinen Ausweis, auf dem Gehweg. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. In den Abendstunden verursachte das Verhalten eines 17-Jährigen in der Universitätsstraße gleich mehrere Anrufe bei der Polizei. Der Jugendliche war sichtlich stark alkoholisiert und ließ seiner Aggressivität auch gegenüber der Polizei freien Lauf. Er biss einem Polizeibeamten in die Hand. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Die Ingewahrsamnahme des als vermisst gemeldeten und zur Fahndung ausgeschriebenen polizeibekannten Jugendlichen konnte er durch sein Verhalten nicht abwenden.