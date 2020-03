Mann klaut Taxi in Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg (red). Am Montag, 30. März, um 2.50 Uhr hat ein Dieb die Gunst der Stunde genutzt und ein Taxi geklaut. Er stieg in einen offenen und laufendem Honda CR-V und fuhr weg. Das Auto stand in der Neuen Kasseler Straße vor einer Taxizentrale. Der Fahrer war nur für einen kurzen Aufenthalt im Haus. Genau diese Zeit nutzte der Dieb aus. Der schwarze CR-V mit dem Marburger Kennzeichen "MR-FH 2010" hat einen Wert von mindestens 9500 Euro.

Die Polizei fragt: Wo ist dieses Auto jetzt? Wer den Wagen sieht, wird vor dem Hintergrund einer Spurensicherung dringend gebeten, nicht an das Auto heranzutreten, sondern sofort die Polizei anzurufen.

Die Ermittlungen hat die Kripo Marburg übernommen. Hinweise an Telefon 0 64 21-40 60.