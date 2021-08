Mann mit Schwert löst Polizeieinsatz in Marburg aus

(Symbolfoto: dpa)

MARBURG - Ein betrunkener Mann mit einem japanischen Langschwert hat in der Nacht auf Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann sei bewaffnet mit dem Schwert durch eine Straße in Marburg gelaufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die alarmierten Beamte eintrafen, fanden sie den 20-Jährigen schlafend vor und beschlagnahmten das Schwert. Momentan sei nicht bekannt, ob er davor strafbare Handlungen mit dem Schwert begangen hat.