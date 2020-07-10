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Freitag, 10.07.2020 - 00:00
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Marburg: Ausbildung am „digitalen Bagger“

Das Marburger Bildungszentrum der Bauwirtschaft hat rund 140 000 Euro in die Digitalisierung investiert. Nach den Sommerferien soll nur noch mit Tablets gearbeitet werden.

Von Andreas Schmidt
Ausbilder Ralf Hahnemann demonstriert im Bildungszentrum der Bauwirtschaft am Afföller den neuen Baggersimulator. Foto:Andreas Schmidt

Ausbilder Ralf Hahnemann demonstriert im Bildungszentrum der Bauwirtschaft am Afföller den neuen Baggersimulator. (Foto:Andreas Schmidt)

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Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg
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