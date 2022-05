Marburg: Ausbildungsmesse "Ansage-Zukunft" 2022 im Cineplex

Praxisnahe Infos zu Berufswegen gibt die Messe "Ansage-Zukunft" im Cineplex-Kino. Archivfoto: Agentur für Arbeit

MARBURG - Die Ausbildungsmesse "Ansage-Zukunft" 2022 präsentiert im Marburger Kino "Cineplex" an drei Tagen wieder praxisnahe Infos zu Berufwegen und -chancen für interessierte Schüler und Studienzweifler.

Am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Mai, jeweils von 8 bis 15 Uhr haben Schüler und Schülerinnen Zugang nach Anmeldung, am Samstag, 21. Mai, von 8 bis 13 Uhr ist freier Zugang für alle Interessierten.

Über 50 Arbeitgeber aus der Region zeigen sich auf der Messe, oftmals sind jetzige Auszubildende die Ansprechpartner für interessierte Jugendliche.

Am Freitag, 20. Mai, ist zudem die MINT-Beauftragte der Regionaldirektion Hessen, Noora Baliz, am Stand der Arbeitsagentur und beantwortet Fragen. MINT steht für alle Berufsbilder, die sich unter den Begriffen Mathematik, Informatik, Natur- und Technik einordnen lassen.

Die Berufsberater der Arbeitsagentur informieren über mögliche Berufswege nach der Schule oder nach Studienabbruch, die Ausbildungsstellenvermittler über freie Ausbildungsplätze.

Die IHK-Bildungsberatung erläutert Ausbildungs- und Prüfungsfragen und informiert zu Fragen der beruflichen Weiterbildung. Die Kreishandwerkerschaft erläutert Ausbildungsmöglichkeiten, Karrierechancen und Ausbildungs- und Praktikumsbetriebe verschiedener Branchen.

Die Ausbildungsbetriebe aus Dienstleistung, Handwerk und Industrie präsentieren ihre Ausbildungsberufe interaktiv.

Am Samstag beinhaltet das Programm im Kinosaal 7 Infos und Impulse rund ums Thema Ausbildung im Rahmen von "Elevator Pitches": Betriebe skizzieren in wenigen Minuten ihre Angebote und die Chancen für Jugendliche. Die Berufsberatung im Erwerbsleben bietet Infos für Personen, die im Berufsleben stehen und an einer Qualifizierung interessiert sind.

Auch das Netzwerk "Beruflicher Wiedereinstieg" stellt sich vor. Es gibt Beratung und Information auch für geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit Interesse an einer Ausbildung oder Fortführung einer Ausbildung, ebenso wie für Erwachsene, die an einer Qualifizierung Interesse haben.

Sprachliche Unterstützung wird geboten. Infos, das Ausstellerverzeichnis und Programm gibt's bei der Berufsberatung und dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Marburg. per E-Mail an:

marburg-berufsberatung@ arbeitsagentur.de oder unter Telefon 0 64 21-60 51 53.