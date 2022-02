Marburg: Ausnüchterungszelle nach Schüssen auf Balkon

Am Marburger Richtsberg stellt die Polizei eine Schreckschusswaffe und rund 100 Schuss Munition sicher. Ein Betrunkener soll damit auf Kinder geschossen haben. Symbolfoto: Edgar Meistrell

MARBURG-RICHTSBERG - Die Polizei hat einen erheblich alkoholisierten 34 Jahre alten Mann in die Ausnüchterungszelle gesperrt, nachdem er vom Balkon seiner Wohnung im Marburger Stadtteil Richtsberg mit einer Schreckschusswaffe geschossen und dabei nach ersten Hinweisen auf im Vorgarten spielende Kinder gezielt hatte. Ein Kind habe im Verlauf des Geschehens, so die Polizei in einer Mitteilung vom Montagvormittag, durch noch nicht feststehende Umstände eine kleine Rötung am Arm erlitten.

Am Samstag, 5. Februar, um kurz nach 17 Uhr, meldeten Anwohner und Angehörige, dass ein Mann von einem Balkon aus mehrfach geschossen und dabei in Richtung der im Vorgarten spielenden Kinder gezielt hatte. Durch die Befragungen und Ermittlungen identifizierte die Polizei den mutmaßlichen Schützen als Anwohner einer Wohnung in einem höher gelegenen Stockwerk eines Hauses in der Chemnitzer Straße.

Nach entsprechender Aufforderung der Polizei verließ der Mann seine Wohnung und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Alkoholtest des 34-Jährigen zeigte einen Wert von 1,98 Promille an, sodass die Polizei über die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht eine Blutprobe veranlasste. Das Gericht ordnete zudem die Ingewahrsamnahme bis zur Ausnüchterung an.

Die Polizei stellte bei der Wohnungsdurchsuchung eine Schreckschusswaffe mit etwa 100 Schuss Signal- und Knallmunition sicher und fand darüber hinaus eine Vielzahl leerer, also verschossener Patronenhülsen.

Weder in dem Vorgarten noch in der unbeschädigten Kleidung der Kinder fand die Polizei Projektile. Die Ermittlungen, ob und in welcher Weise der 34-Jährige tatsächlich Munition mit der Schreckschusswaffe verschossen hat, dauern an. Die Polizei war mit zahlreichen Streifen bis gegen 19.20 Uhr im Einsatz.