Marburg: Autofahrer pflügt Roggenfeld um

Ein Autofahrer hat das komplette Feld sozusagen umgepflügt. Foto: Polizei

MARBURG-WEHRSHAUSEN - Böse Überraschung für einen Landwirt am zweiten Weihnachtsfeiertag: Durch Fahrmanöver wurde in Marburg-Wehrshausen ein komplettes, bereits bestelltes Feld umgepflügt. Das Feld muss nach Angaben des Landwirtes komplett neu bestellt werden. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Telefon: 06421-4060). Die Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und 15 Uhr am 26. Dezember, das Feld liegt hinter der Straße "Zur Weinstraße".

Eine völlig zerstörten Saat, damit einhergehend eine ausbleibenden Ernte des gesäten Roggens sowie eine nötige Neubestellung: Laut Polizeiangaben beläuft sich der Schaden für den Landwirt auf mehrere Tausend Euro.

Die Spuren auf dem Feld, so die Polizei, deuten darauf hin, dass der Pkw nach der Aktion erheblich verdreckt gewesen sein müsste. Die Polizei fragt: Wem ist ein solches, deutlich über das derzeit witterungsbedingt "Normale" hinausgehend, verschmutztes Auto aufgefallen?