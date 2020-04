Marburg-Biedenkopf: 133 Menschen sind wieder gesund

Die Zahl der genesenen Corona-Patienten im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich auf 133 erhöht. Symbolfoto: dpa

Marburg-Biedenkopf (red). Die Zahl der genesenen Corona-Patienten im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich auf 133 erhöht. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist auf 177 gestiegen. Zwölf Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon sechs Personen auf der Intensivstation. Das teilte die Pressestelle des Landkreises am Montagabend in ihrer täglichen Meldung zum Verlauf der Corona-Epidemie mit.