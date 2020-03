Marburg-Biedenkopf: eine Mitarbeiterin in Pflegeeinrichtung erkrankt

Die Zahl der Corona-Infizierten in Marburg-Biedenkopf ist auf 128 gestiegen. Da 58 Patienten aber wieder als gesund gelten, wächst die Zahl der Kranken nur minimal. Foto: Romolo Tavani - stock.adobe

Marburg-Biedenkopf (bün). Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am Dienstag auf 128 gestiegen. 58 Patienten gelten wieder als gesund. Sieben Betroffene werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, davon einer auf der Intensivstation.

Obwohl die Zahl der Infizierten im Kreis damit weiter steigt, stagniert die Zahl der Kranken seit einigen Tagen. Am Donnerstag meldete der Kreis 94 Infizierte, von denen 17 zu diesem Zeitpunkt schon wieder genesen waren; unter dem Strich waren also noch 77 Menschen an Covid-19 erkrankt. Am Freitag waren es 80 (110 Infizierte, davon 30 genesen), am Sonntag 83 (117 Infizierte, davon 34 genesen), am Montag 67 (119 Infizierte, davon 52 genesen). Aktuell sind 70 Corona-Kranke im Landkreis bekannt.

Eine Mitarbeiterin in Pflegeeinrichtung erkrankt

Trotz des neuerlichen Anstiegs bei den Infektionszahlen ist Dr. Birgit Wollenberg, die Leiterin des Gesundheitsamtes, deshalb vorsichtig optimistisch, dass sich die Geschwindigkeit der Ausbreitung etwas abschwächt. Man müsse aber die weitere Entwicklung abwarten.

Betroffen ist inzwischen allerdings eine Pflegeeinrichtung im Kreis: Eine Mitarbeiterin einer Einrichtung wurde laut Mitteilung des Landkreises positiv auf Corona getestet. In der Folge wurden fünf Bewohner der Einrichtung unter Quarantäne gestellt. "Zu einer Häufung von Corona-Fällen in Alten- oder Pflegeeinrichtungen ist es im Landkreis Marburg-Biedenkopf bisher noch nicht gekommen", schreibt Kreispressesprecher Stephan Schienbein, Pressesprecher des.

Um den besonderen Anforderungen im Hinblick auf die besonders gefährdete Risikogruppe der älteren Menschen gerecht zu werden, hat das Gesundheitsamt eine Gruppe von Mitarbeitern gebildet, die sich jetzt speziell um den Aspekt der stationären Pflegeeinrichtungen kümmert: Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und der Stabsstelle Altenhilfe bilden gemeinsam die Task Force "Pflege & Corona".

Sie suchen die stationären Pflegeeinrichtungen wie Alten-, Pflege und Senioreneinrichtungen im Landkreis Marburg-Biedenkopf auf, beraten die Pflegekräfte dort gezielt, verteilen Mundschutzmasken und nehmen bei Bedarf auch Abstriche, die dann zur weiteren Untersuchung ins Labor gebracht werden.

In den vergangenen Tagen hat die Task Force 43 Pflegeeinrichtungen aufgesucht und mit jeweils 300 Mundschutzmasken versorgt, die laut Kreis für die normale Pflege ausreichend sind. Lediglich bei der Pflege von Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, seien die Masken mit der höheren Schutzstufe FFP 2 erforderlich.