Marburg-Biedenkopf hält an Sperrstunde fest

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hält an der Verlängerung der Sperrstunde für Gastronomen fest und legt Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen ein.

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hält an der Verlängerung der Sperrstunde für Gastronomen fest. Am Freitag, 23. Oktober, hat der Kreis Beschwerde gegen die vom Verwaltungsgericht Gießen getroffene Entscheidung in Bezug zur Verlängerung der Sperrzeit für Gaststätten eingelegt.

"Das Gericht beruft sich bei seiner Entscheidung auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts von Anfang August. Das Infektionsgeschehen hat sich seit dem allerdings dramatisch verändert. Dem muss der Landkreis Rechnung tragen und stützt sich dabei auf die Vorgaben des Eskalationskonzeptes des Landes. Darin ist eine Sperrstunde schon bei einer weitaus niedrigen Inzidenz vorsehen, als jene mit der es aktuell der Landkreis Marburg-Biedenkopf zu tun hat", teilte die Pressestelle am Freitagmittag mit.

Die Verlängerung der Sperrstunde sei zudem nicht als Zeichen des Misstrauens gegenüber der Gastronomie zu sehen. "Es geht vielmehr darum, ein weiteres Werkzeug zum präventiven Schutz der Menschen im Landkreis anwenden zu können", heißt es in der Mitteilung.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf weist darauf hin, dass die vom Verwaltungsgericht getroffene, noch nicht rechtskräftige, Entscheidung zum jetzigen Stand weiterhin für die Gastronomen im Kreisgebiet gilt. Hiervon ausgenommen ist allein das Lokal der Antragstellerin des Eilantrags.

Die Gastronomin aus Marburg hatte gegen die 23-Uhr-Sperrstunde, die in der Allgemeinverfügung vom vergangenen Wochenende festgeschrieben steht, geklagt. Am Donnerstagabend hatte das Verwaltungsgericht Gießen ihre Klage bestätigt.