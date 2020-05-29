Marburg-Biedenkopf: Weniger Unfälle, aber mehr Tote

Auf der Bundesstraße 62 starb im März 2019 ein 58-Jähriger Biedenkopfer. Es war einer von 1299 Unfällen mit Fahrerflucht: Ein Farbeimer war von einem Transporter gefallen, beim Ausweichmanöver prallte der 58-Jährige mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der Verursacher wurde ermittelt. Archivfoto: Mark Adel
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APP WARNT VOR WILDWECHSELN
29,21 Prozent aller polizeilich registrierten Verkehrsunfälle im Jahr 2019 waren Wildunfälle. Das sind 21 Wildunfälle mehr als im Vorjahr. Bei 13 dieser Kollisionen mit Tieren wurden 13 Menschen verletzt, einer davon schwer.
Die Polizei rät zur Nutzung der App "Hessenwarn". Ein für Mitte dieses Jahres geplantes Update soll dazu beitragen, die Zahl der Wildunfälle zu reduzieren. Via Bluetooth kann die App über die Lautsprecher des Fahrzeugs einen Hinweis geben, wenn Wildwechsel auf dem bevorstehenden Streckenabschnitt aufgrund verschiedener Parameter - beispielsweise der Jahreszeit, Uhrzeit und der zuletzt gemeldeten Unfälle der Vergangenheit - wahrscheinlich sind.
Mit der Handy-App können sich hessische Bürger seit Ende November individuelle Alarmmeldungen anzeigen lassen. Nach Angaben von Innenminister Peter Beuth (CDU) gibt es landesweit fast eine Million Nutzer.
Thorsten Samsa, Leiter des Regionalen Verkehrsdiensts, gibt weitere Tipps zur Vermeidung von Unfällen: Er rät zu umsichtigem Fahren in Waldstücken und an unübersichtlichen Wald- und Feldrändern. Taucht plötzlich Wild auf,
"Ein kontrollierter Zusammenstoß ist besser als ein unkontrolliertes Ausweichen": Lenkrad festhalten, geradeaus fahren und Bremsen. Wildtiere bewegen sich oft in Gruppen, Nachzügler sind möglich.
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