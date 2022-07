Marburg: Bike-Parade und Laufradrennen für Kids

Die "kinder Joy of Moving mini tour" mit Jens Voigt beim Radklassiker Eschborn - Frankfurt im Mai 2022. Foto: Daniel Löb

MARBURG - Die "kinder Joy of Moving mini tour" will Kinder und Jugendliche für das Radfahren begeistern. Als offizieller Partner der Deutschland-Tour bietet die Bewegungsinitiative von Ferrero vom 24. bis 28. August Aktionen für junge Radfahrer - und kommt am Freitag, 26. August, nach Marburg.

Kinder testen

ihre Fähigkeiten

So haben Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren bei der Bike-Parade (14.45 bis 15.15 Uhr) die Chance, einen Rundkurs auf der Strecke zu fahren, auf der wenig später ihre Idole unterwegs sind. Begleitet werden sie dabei von Rad-Legende und kinder Joy of Moving-Botschafter Jens Voigt. Alle teilnehmenden Kinder bekommen ein Radtrikot geschenkt. Kinder zwischen zwei und fünf Jahren haben die Möglichkeit, sich beim Laufradrennen (15.15 bis 15.45 Uhr) auf den letzten 100 Metern der Profistrecke zu beweisen. Im Ziel erwartet jedes Kind eine Medaille. Die Anmeldung für die Bike-Parade und das Laufradrennen sind ab sofort geöffnet. Die Anmeldung ist kostenlos - die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

In einer Fahrrad-Erlebniswelt können Kinder ihre Fähigkeiten im Radfahren austesten und unter professioneller Anleitung verbessern. So wird zum Beispiel in einem Laufrad- und Fahrradsimulator das Verhalten im Straßenverkehr getestet. Egal ob Slalomfahren oder über eine Rampe balancieren - ein Lernparcours sorgt für Spaß und Möglichkeiten, das Radfahren mal von einer ganz anderen Seite zu erleben.

Radexperte und Botschafter der "kinder Joy of Moving mini tour" Jens Voigt begleitet alle Aktionen vor Ort und gibt den Kids Tipps und Tricks zum Radfahren sowie Hilfestellung für den sicheren Umgang mit dem Fahrrad.