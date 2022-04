Marburg: Die Wohnung fit machen für das Leben im Alter

Ob bei Treppen oder schweren Türen: Die Broschüre "Gut Wohnen im Alter und mit Behinderung" gibt einen Überblick über Maßnahmen, die das Leben erleichtern können. Foto: Freya Altmüller

MARBURG - Wie muss eine Wohnung gestaltet sein, um den Bedürfnissen von Menschen im Alter oder mit Behinderung zu entsprechen? Zu dieser Frage hat das Pflegebüro der Stadt Marburg eine Broschüre erstellt - mit praktischen Tipps und einer Checkliste. "Gut Wohnen im Alter und mit Behinderung" ist kostenlos erhältlich und auch online verfügbar.

Der erste Schritt zu einer konkreten Veränderung fällt vielen schwer. Denn möglicherweise ist in der Wohnung schon länger nichts mehr verändert worden und - so der eigene Eindruck - das eigene Zuhause ein sicherer Ort. Wenn aber beispielsweise Stufen am Eingang nicht mehr selbstständig überwunden werden können oder der Einstieg in die Badewanne zu hoch ist, der Balkon aufgrund einer hohen Türschwelle nicht mehr genutzt wird oder viele ungenutzte Möbelstücke die Bewegungsfläche verkleinern, besteht Handlungsbedarf.

Anlass, aktiv zu werden, ist häufig ein Sturz, eine schwere Erkrankung oder eine ohnehin anstehende umfassende Sanierung. Dann kommt die Frage auf, wie die eigene Wohnung an veränderte Lebensumstände angepasst werden kann. Die Broschüre stellt an konkreten Beispielen mit Bildern Anpassungs- und Umbaumaßnahmen als Lösungen für verschiedene Wohnbereiche vor, die eine Wohnung möglichst barrierefrei und sicher machen. Ergänzend gibt es Hinweise zu Hilfsmitteln, zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten sowie zu weiterführenden Informationsquellen und eine Checkliste.

Kapitel für die

Wohnungssuche

So sollte man prüfen, ob Teppiche nicht verrutschen und damit zu Stolperfallen werden können. Zur Sicherheit sollte zudem etwa die Badezimmertür bei Bedarf auch von außen entriegelt werden können. Sollte die eigene Wohnung nicht mehr angepasst werden können, hilft ein Kapitel zum Thema Wohnungssuche und Umzug weiter.

Die Broschüre ist im Pflegebüro im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt (BIP) am Rudolphsplatz erhältlich oder online abrufbar unter der Web-Adresse www.tinyurl.com/2p8md3ne.