Marburg: Drei unbekannte Jugendliche überfallen 35-Jährigen

Drei unbekannte Jugendliche haben am Marburger Hauptbahnhof einen 35-Jährigen überfallen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Drei unbekannte, vermutlich jugendliche Personen haben am Montag, 9. Mai, einen 35-jährigen Marburger am Hauptbahnhof überfallen. Am Aufzug zum Ortenberg sprachen die Unbekannten den Mann gegen 20.50 Uhr an und forderten zwei Euro von ihm. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Einer von den Unbekannten schlug demnach den Marburger noch ins Gesicht, so dass dieser zu Boden stürzte und sich an der Hand verletzte. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Alle drei waren männlich, einer von ihnen war vermutlich 15 bis 17 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank und trug keinen Bart. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, könnte eventuell türkischer Herkunft sein und sprach akzentfrei Deutsch. Der zweite war etwa 15 bis 18 Jahre alt und 1,85 Meter groß, sehr schlank, hatte kurze, fettige Haare und keinen Bart. Bei ihm handelt es sich vermutlich um einen Deutschen. Der dritte Unbekannte soll 15 bis 17 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er wird mit dicker Statur beschrieben und soll auffallend rote Flecken und Pickel im Gesicht gehabt haben. Auch er hatte keinen Bart und wahrscheinlich dunkelblonde, gegelte Haare.

Die Kripo Marburg bittet um Zeugenhinweise und fragt: "Wer hat den Überfall beobachtet? Wer kann die Angaben ergänzen? Wer kennt die beschriebenen Personen und kann Ihre Namen angeben?" Hinweise werden unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegengenommen.