Marburg erhält 4000 Schutzmasken aus China

Oberbürgermeister Thomas Spies (r.) und Bürgermeister Wieland Stötzel übergeben FFP2-Masken an Johannes Lang, stellvertretende St.Jakob-Heimleitung. Foto: Patricia Grähling, Stadt Marburg

Marburg (red). Die chinesische Stadt Neijiang hat der Universitätsstadt Marburg Schutzmasken geschenkt. Die Hilfslieferung sei eine "Geste der Freundschaft" nach ersten Kontakten zwischen Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) und Neijiangs Vize-Bürgermeister Xing Weiping, heißt es in einer Pressemitteilung. Die FFP2-Masken verteilt die Stadt an stationäre Pflegeeinrichtungen in Marburg.

Eigentlich wollte Vize-Bürgermeister Xing Weiping mit einer Delegation aus Neijiang in diesem Monat Marburg besuchen, um über kommunalpolitische Themen in Hessen und der chinesischen "Panda"-Provinz Sichuan ins Gespräch zu kommen.

Er und seine Stadtregierung seien interessiert gewesen an der Attraktivität Marburgs als Universitätsstadt mit vielen chinesischen Studierenden und der besonderen Schönheit des Stadtbildes, wie sie erklärten. "Wir hatten schon erste sehr freundliche Kontakte. Doch dann kam die Corona-Pandemie, und die Deutschland-Reise von Vize-Bürgermeister Xing Weiping musste ausfallen.

NEIJIANG Neijiang liegt in der "Panda"-Provinz Sichuan in China. Dort leben vier Millionen Menschen. Die Stadt liegt südlich der Provinzhauptstadt Chengdu und an der Grenze zu Chongqing, der weltweit größten Stadt. Neijiang hieß früher "Zuckerstadt", da damals die Zuckerproduktion dort die Wirtschaft dominierte. Heute spielen dort kleine und mittlere Unternehmen, Hightech, Informatik, Digitalisierung, Maschinenbau und der automotive Sektor eine große Rolle.

Umso überraschter und erfreuter sind wir über das Geschenk, das uns nun aus Neijiang erreichte", so Oberbürgermeister Spies. Xing Weiping hatte vor einigen Wochen von den damaligen Engpässen im Bereich der Schutzausrüstung in Deutschland gehört - und spontan seiner Oberbürgermeisterin Zheng Li vorgeschlagen, Marburg mit Schutzmasken auszuhelfen. Die Oberbürgermeisterin hat daraufhin die Spende genehmigt und 4000 Schutzmasken auf die Reise nach Deutschland geschickt.

Die Hilfslieferung wird nun an Einrichtungen verteilt, die eine solche Schutzausrüstung im Arbeitsalltag benötigen: "Wir geben jeweils 150 der FFP2-Schutzmasken an 15 Alten- und Pflegeheime und vier stationäre Wohnformen für Menschen mit Behinderung in Marburg weiter", so OB Spies.

"Die Mitarbeitenden dort haben jeden Tag Kontakt zu den Bewohnern und Abstand lässt sich dabei nicht an allen Stellen einhalten. Deswegen müssen wir die Menschen, die beispielsweise in der Pflege tätig sind, und die Patienten besonders schützen", erklärt das Stadtoberhaupt.

"Die weiteren Masken geben wir an Mitarbeitende, die im Außendienst tätig sind - beispielsweise im Jugendamt - und an Einsatzkräfte", so Bürgermeister Wieland Stötzel. Auch für den sozialen Dienst, für die inklusive Ferienbetreuung und für Mitarbeiter in den Kitas, die der Risikogruppe angehören, werden diese Masken bereitgestellt.