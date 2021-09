Marburg erinnert an Militarismus-Opfer

Oberbürgermeister Thomas Spies (2.v.l.) übergibt die Gedenkinstallation von Heiko Hünnerkopf (3.v.r.) an die Stadtgesellschaft - und stellvertretend an Maximiliane Jäger-Gogoll (v.l.), Elisabeth Auernheimer, Jan Schalauske und Stadtverordnetenvorsteherin Elke Neuwohner. Foto: Stadt Marburg

MARBURG - Die Kunstinstallation "Verblendung" von Heiko Hünnerkopf setzt im Schülerpark in Marburg einen Kontrapunkt zum Denkmal der Marburger Jäger. "Verblendung" soll deutlich sichtbar sein und so zur Auseinandersetzung mit der Geschichte anregen. Die Stadt hat das Denkmal nun feierlich der Allgemeinheit übergeben.

"Geschichte kann man nicht vernichten. Stattdessen muss man sie reflektieren und sich kritisch mit ihr auseinandersetzen", sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) zur Begrüßung.

"Die heutige Zeremonie ist eine sehr positive Entwicklung und kann internationales Verständnis, insbesondere für die Opfer der Marburger Jäger schaffen", ließ Olga Kamoruao ihren Gruß verlesen. Sie ist Vertreterin der Herero und Nama, die in Namibia Opfer des Marburger Jägerbataillons wurden. Im Namen des Königreichs Belgien sandte die stellvertretende Leiterin der Botschaft, Valentine Mangez, eine Videobotschaft. "Am 23. August 1914 richteten die deutschen Truppen in Dinant willkürlich ein Zehntel der Bevölkerung hin, 674 unschuldige Zivilisten", so Mangez. Die Gedenkinstallation sei ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie eine Stadt selbst die dunkelsten Seiten ihrer Vergangenheit aufarbeiten könne. "Momente wie dieser sind von unschätzbarem Wert für die Beziehungen zwischen Belgien und Deutschland", betonte sie.

"Mit der Gedenkinstallation tritt das Leid, das durch die Marburger Jäger verursacht wurde, in den Vordergrund. Das falsche Heldengedenken tritt in den Hintergrund", sagte Landtagsabgeordneter Jan Schalauske (Linke). "Marburg gibt den Opfern des militaristischen Wahns einen Namen", stellte Ralf Schrader vom Marburger Bündnis "Nein zum Krieg" als Vertreter der Initiatoren heraus.

Mit einer Schweigeminute gedachten die Anwesenden der Opfer des Hessische Jägerbataillons aus Marburg, schmückten die Gedenkinstallation mit den bereitstehenden weißen Rosen und besahen sich die "Verblendung" und die kleinen Täfelchen, die im Inneren der Installation über die Taten der Marburger Jäger informierten.

Umrahmt wurde der festliche Teil von Stefan Hülsermann mit der Klarinette und abgeschlossen von einem Live-Hörspiel der Hörtheatrale: "Krieg" - nach dem Roman von Ludwig Renn und mit Texten zu den Marburger Jägern.