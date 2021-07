Marburg: Filmgenuss in der Sommernacht

Unter freiem Himmel in einer lauen Sommernacht Filme genießen: "OpenEyes" beginnt am Mittwoch. Archivfoto: Florian Gaertner

Jetzt teilen:

MARBURG - Das 27. "OpenEyes"-Filmfest findet statt - live und Open Air sowie in einem zweiten Teil online und interaktiv.

Unter freiem Himmel in einer lauen Sommernacht Filme genießen, heißt es vom 21. bis 25. Juli auf dem Parkplatz an den Afföllerwiesen. Mit viel Platz für Abstand, musikalischem Vorprogramm, 200-Quadratmeter-Leinwand, Kopfhörern für störungsfreien Filmgenuss und vielen weiteren zu entdeckenden Dingen, wie etwa dem "OpenEyes Clusterkino", das filmisches Wirken aus der Region präsentiert. Es kommt der erste Teil des internationalen Wettbewerbs in den Kategorien Animations-, Dokumentar-, Experimental- und Spielfilm - mit vielen Filmen zum Festivalschwerpunkt "Unsichtbarkeit".

Der zweite Teil des Festivals findet online statt: Über das Online-Kino erhält man ab 4. August Zugang zum erweiterten Wettbewerbsprogramm mit insgesamt über 90 Kurzfilmen - auch hier mit der Möglichkeit, über Favoriten abzustimmen. Parallel wird in einer Art Computerspiel die Möglichkeit geboten, das digitale Festivalgelände zu betreten, zu erkunden, sich zu verabreden, zu unterhalten und auszutauschen.

Explizit sind alle Filmfans dort am 7. und 8. August zu Gesprächen und Diskussionen mit den Filmschaffenden eingeladen. Zum Online-Kino geht es dann über den Link www.tinyurl.com/8m2b94w, zum Digitalen Festivalgelände unter der Internetadresse

www.tinyurl.com/ht8dfbfk