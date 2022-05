Marburg: Flexibles arbeiten im Büro der Zukunft

Peter Michael Weimar (Geschäftsführer Pharmaserv), Michael Schröder (Geschäftsführer CSL Behring), Peter Schwab (Projektleitung Pharmaserv), Andreas Epping (Projektleitung CSL Behring), Reiner Dönges (Betriebsrat CSL Behring), Johannes Kuntscher (Projektleitung Ausbau und TGA Pharmaserv) und Carsten Schneider (Leitung Pharmaserv Facilities) weihen in Marburg das neue Büro der Zukunft ein. Foto: Lichtwerk/Christian Plaum

MARBURG - Pharmaserv hat das modernste Bürogebäude am Standort Behringwerke an CSL Behring übergeben. Das "Office of the Future" (Büro der Zukunft) wurde während der Pandemie gebaut - die Bauarbeiten lagen trotz Lieferengpässen immer im Zeitplan.

"Wir bedanken uns für das große Vertrauen, das CSL Behring uns entgegengebracht hat", sagte Peter Michael Weimar, Geschäftsführer der Pharmaserv GmbH, im Rahmen der feierlichen Übergabe in Marburg. "Für uns war es das größte Bauprojekt, das wir je umgesetzt haben."

Das Gebäude M540 erstreckt sich über insgesamt 17 500 Quadratmeter auf sechs Etagen, entstanden sind Arbeitsplätze für rund 600 Mitarbeiter. Bisher waren sie in verschiedenen Gebäuden an beiden Werksteilen untergebracht. Das "Office of the Future" sei bewusst mit offenen, lichtdurchfluteten Arbeitsbereichen konzipiert, viele der Arbeitsplätze seien künftig in einem flexiblen System buchbar. Zudem seien attraktive Sonderbereiche wie Innenhöfe, begrünte Dachterrassen und eine Cafeteria integriert worden, informiert Pharmaserv.

"Neben Schreibtischarbeitsplätzen, die im Shared-Desk-Prinzip genutzt werden, legen wir viel Wert auf eine transparente Raumgestaltung, die unterschiedliche Begegnungsmöglichkeiten bietet und neuartige Formen der Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den Teams und Funktionen fördert", erläutert Michael Schröder, Geschäftsführer der CSL Behring GmbH.

Der erste Spatenstich war im August 2019 erfolgt, das Richtfest hatte während der Pandemie im Januar 2021 virtuell stattgefunden - die Übergabe erfolgt damit nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit. Das Gebäude bleibt im Eigentum von Pharmaserv.

Erster Doppelstockparker

für Fahrräder in Marburg

Beim Bau wurde ein starker Fokus auf Aspekte des nachhaltigen Bauens und Betriebs gelegt: Pharmaserv hat sich für Erdwärme entschieden - die regenerative Energiequelle wird bereits für mehrere andere Gebäude am Standort Behringwerke genutzt.

Außerdem gibt es an dem Gebäude den ersten Doppelstockparker für Fahrräder in Marburg sowie Elektro-Tankstellen für zwei Fahrzeuge.